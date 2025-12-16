L’Unione Europea ha approvato la convenzione per la riparazione dei danni in Ucraina, accelerando il processo legislativo in risposta alla situazione di crisi. Mentre il Parlamento europeo si impegna a sostenere la ricostruzione, da Mosca arrivano nuovi dubbi sulla mediazione europea, mantenendo alta l’attenzione internazionale sulla guerra in Ucraina.

© Secoloditalia.it - Ucraina, l’Ue approva la convenzione per la riparazione dai danni. Da Mosca nuovi “dubbi” sulla mediazione europea

Resta molto alta l’attenzione sulla Guerra in Ucraina, soprattutto per l’Ue. Il Parlamento europeo ha appena approvato la richiesta di accelerare il processo legislativo relativo, a seguito di una procedura d’urgenza. Ma non solo, perché l’organo continentale ha anche adottato una parte del Piano Rearm Eu, con 519 voti a favore, 119 contrari e 25 astensioni, che consentirà di destinare maggiori fondi dell’Unione agli investimenti legati alla difesa. Successivamente il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in un post su X, ha spinto per l’utilizzo dei beni russi, ricordando che “la decisione sul prestito per le riparazioni di questa settimana è al tempo stesso urgente e cruciale”. Secoloditalia.it

