Ucraina le news in diretta | pace di Berlino? La Russia frena | Niente truppe Nato sul territorio e Zakharova elogia le parole di Salvini

Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in Ucraina: mentre a Berlino si avvicina una possibile intesa di pace, le dichiarazioni della Russia e di Zakharova raffreddano gli entusiasmi. Le tensioni e le posizioni delle parti coinvolte rimangono al centro dell’attenzione internazionale, con progressi e ostacoli nel percorso verso una soluzione duratura.

Roma, 16 dicembre 2025 – Mentre, a Berlino, Ucraina, leader europei e negoziatori statunitensi sembrano aver trovato una possibile quadra sul piano di pace “fatto al 90%”, la Russia continua a lanciare messaggi che frenano gli entusiasmi. Mosca infatti nelle ultime ore ha ribadito che non tollererà “truppe Nato sul territorio ucraino” ed ha rivendicato il pieno controllo della città di Kupiansk, nel nordest dell’Ucraina. Intanto fanno montare la polemica le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che ha elogiato le parole del viceministro italiano, Matteo Salvini che aveva affermato che se Hitler e Napoleone non sono riusciti a far cadere Mosca non ce la faranno certo i Kallas e i leader europei. Quotidiano.net

