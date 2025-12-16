Ucraina La Russa Con la mediazione di Ue e Trump speranze per pace più vicina

Il ministro della Difesa, Guido La Russa, ha commentato gli sviluppi sulla crisi in Ucraina, sottolineando come l'intervento di mediazione dell’Unione Europea e di Donald Trump stia contribuendo a rafforzare le speranze di pace. Pur evidenziando la necessità di cautela, ha espresso ottimismo riguardo ai progressi verso una risoluzione del conflitto prolungato.

© Iltempo.it - Ucraina, La Russa “Con la mediazione di Ue e Trump speranze per pace più vicina” ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna sempre essere cauti quando si parla di pace in una situazione di conflitto che ormai dura da troppo tempo, però è indubbio che l'azione di mediazione svolta dall'Unione Europea e soprattutto da Trump sta facendo andare avanti le speranze di una pace vicina”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Ping Pong”, su Rai Radio 1. “Alla fine il centrodestra, la maggioranza, anche con qualche pezzo dell'opposizione, sull'Ucraina ha sempre trovato una linea comune, per cui non ho dubbi che si troverà un'intesa sul prossimo decreto”, ha poi sottolineato La Russa. Iltempo.it L'Europa nemico n.1 per la Russia #russia #ue Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ucraina, Mosca: "No alle truppe Nato in Ucraina, nessuna concessione sui territori". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Mosca: 'No alle truppe Nato in Ucraina, nessuna concessione sui territori'. tg24.sky.it

