Ucraina la guerra di Putin e il paradosso del fallimento annunciato

Le dichiarazioni del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sulla guerra in Ucraina rappresentano un momento di svolta politica e simbolica, evidenziando il paradosso di un fallimento annunciato e le complesse dinamiche che coinvolgono l’Italia e il contesto internazionale.

Le parole pronunciate dal presidente della Camera Lorenzo Fontana oggi sulla guerra in Ucraina segnano un passaggio politico e simbolico tutt'altro che marginale. Definire il conflitto come un "fallimento per la Russia" non è solo una valutazione militare, ma una lettura strategica che coglie il senso profondo di ciò che è accaduto dal febbraio 2022 a oggi. Una lettura che condividiamo pienamente. Una guerra nata per rafforzare la Russia e finita per indebolirla. L'obiettivo di Vladimir Putin era chiaro: riaffermare il ruolo della Russia come grande potenza globale, capace di imporre la propria sfera di influenza nello spazio post-sovietico.

