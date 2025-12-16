Ucraina il Cremlino | No a tregua natalizia
Il Cremlino ha respinto la proposta di una tregua natalizia avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta da Volodymyr Zelensky, dopo aver consultato gli Stati Uniti a Berlino. La decisione rafforza la continuità del conflitto in Ucraina durante le festività, suscitando preoccupazioni internazionali sulla possibilità di una pausa nelle ostilità.
Il Cremlino ha respinto proposta di tregua di Natale avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir Zelensky, dopo le consultazioni con gli Stati Uniti a Berlino. "Vogliamo la pace, non una tregua che dia sollievo agli ucraini e permetta loro di prepararsi a continuare la guerra", ha dichiarato il portavoce Dimitry Peskov, durante la conferenza stampa telefonica quotidiana. Iltempo.it
Guerra Russia-Ucraina: Putin prega, ma la tregua non ha retto
Ucraina, il Cremlino: "No a tregua natalizia" - Il Cremlino ha respinto proposta di tregua di Natale avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir ... iltempo.it
Ucraina, la Russia: no alla tregua di Natale. Nessuna telefonata Putin-Trump - Il Cremlino ha respinto proposta avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir Zelensky ... msn.com
UCRAINA | Kiev: Witkoff continua a chiederci di abbandonare il Donbass. Il Cremlino: "Putin vuole un accordo, non tregue temporanee". Wsj, gli Usa non disposti a compromessi sul piano di pace #ANSA - facebook.com facebook
UCRAINA | Kiev: Witkoff continua a chiederci di abbandonare il Donbass. Il Cremlino: "Putin vuole un accordo, non tregue temporanee". Wsj, gli Usa non disposti a compromessi sul piano di pace #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.