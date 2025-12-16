Ucraina il Cremlino esclude una tregua per Natale
Il Cremlino ha annunciato di non considerare una tregua natalizia in Ucraina, sottolineando l’impegno a raggiungere una pace duratura. La posizione rifiuta qualsiasi accordo temporaneo, evidenziando la volontà della Russia di proseguire nel conflitto senza pause festive. La decisione si inserisce nel contesto di tensioni e negoziati ancora in corso.
Il Cremlino ha respinto l’idea di una tregua natalizia, dichiarando che la Russia è impegnata a perseguire una pace duratura, piuttosto che soluzioni temporanee. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha sottolineato che la posizione russa è chiara e comprensibile sia per gli americani sia per gli ucraini, e ha ribadito che non si accetterebbe una tregua che consentisse all’Ucraina di riorganizzarsi per continuare la guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
