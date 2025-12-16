Ucraina forza multinazionale e garanzie simil-Nato Trump | Mai cosi vicini alla pace
Un'iniziativa internazionale si configura come una forza multinazionale per sostenere l'Ucraina, con contributi di diverse nazioni e il supporto degli Stati Uniti. Questo intervento mira a rafforzare l'esercito ucraino, in un contesto di crescente cooperazione internazionale. Trump ha dichiarato che l'alleanza si avvicina a una fase di pace.
Una "forza multinazionale per l'Ucraina", composta da "contributi di nazioni disponibili e sostenuta dagli Stati Uniti", con un sostegno all'esercito ucraino di 800.000 uomini. L'obiettivo? "Una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea". Al termine di una giornata complessa su più fronti per arrivare alla fine della guerra di invasione russa, e una dichiarazione congiunta di parte dei leader europei a mettere nero su bianco le proposte del Vecchio continente. A firmarla, oltre alla premier Giorgia Meloni, sono stati anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese, Emmanuel Macron e i premier di Danimarca, Mette Frederiksen, Finlandia, Alexander Stubb, Paesi Bassi, Dick Schoof, Polonia, Donald Tusk, Svezia, Ulf Kristeon e Regno Unito, Keir Starmer. Iltempo.it
