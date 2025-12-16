Il ministro Fontana sottolinea l'importanza di mantenere prudenza nella gestione degli asset russi, evidenziando la delicatezza della fase attuale e la necessità di evitare azioni che possano alimentare il conflitto. La situazione richiede attenzione e cautela per garantire una posizione equilibrata e responsabile.

© Iltempo.it - Ucraina: Fontana, 'prudenza su asset, fase delicata'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli asset russi ci sono due questioni: una è proprio la questione della prudenza in un momento particolare come questo, perché non vorrei che poi alcune cose che possono essere anche legittime vengano usate per proseguire nel conflitto. Dall'altra parte, lo sottolineavano anche alcuni, anche il Governo belga per intendersi, c'è anche una questione dal punto di vista legale e bisogna vedere se è una cosa che sia fattibile, perché voi immaginatevi se si dovesse fare una cosa di questo tipo e poi magari la Corte di giustizia europea dà torto all'Unione che fa una cosa di questo tipo. Iltempo.it

