Ucraina dopo Berlino Trump è ottimista | Mai così vicini alla pace Ma resta il nodo Donbass con la Russia

Dopo i negoziati a Berlino con leader europei e il presidente Zelensky, Donald Trump esprime un ottimismo cautelativo sulla possibilità di pace in Ucraina, evidenziando come si sia mai stati così vicini. Tuttavia, il nodo Donbass e le tensioni con la Russia rimangono sfide cruciali da affrontare.

“Non siamo mai stati così vicini” alla pace in Ucraina. Parola di Donald Trump, che dopo la due giorni di negoziati conclusasi ieri a Berlino a cui hanno preso parte il presidente Volodymyr Zelensky e una lunga lista di leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, ha mostrato un cauto ottimismo, forse anche un po’ eccessivo. L’ottimismo di Trump Dallo Studio Ovale infatti lo stesso presidente Usa ha ammesso che un accordo per porre fine alla guerra è tutt’altro che definito: “Ho parlato con il presidente Zelensky a lungo, ho parlato con i leader di Germania, Italia, Nato, Finlandia, Francia, Regno Unito, Polonia, Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi. Tpi.it

