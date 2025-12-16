Ucraina diktat di Mosca | No a truppe Nato Si allontana la tregua

Dopo i colloqui di Berlino sul piano di pace in Ucraina, Mosca ribadisce la propria posizione con un diktat chiaro: no alle truppe NATO in Ucraina e nessuna concessione territoriale. La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, allontanando le prospettive di una tregua e alimentando l’incertezza sulla soluzione del conflitto.

© Tv2000.it - Ucraina, diktat di Mosca: “No a truppe Nato”. Si allontana la tregua Dopo i colloqui di Berlino sul piano di pace in Ucraina arrivano i diktat di Mosca: no alle truppe Nato su suolo ucraino e nessuna concessione territoriale. Sembra allontanarsi la possibilità di una tregua di Natale. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. Tv2000.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina, diktat di Mosca No a truppe Nato. Si allontana la tregua Diretta | Altolà di Mosca sulle trattative: "No a truppe Nato in Ucraina e nessuna concessione su territori" - Orban attacca l’Ue sui prestiti per Kiev, mentre Zelensky è in Olanda per risarcimenti e incontri istituzionali. msn.com

Guerra in Ucraina, Mosca: "Tregua di Natale dipende da accordo di pace", no concessioni su territori - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che una tregua in Ucraina in occasione delle festività natalizie dipende dal raggiungimento di un accordo di pace. msn.com

: “ ` . , ” In un momento in cui la politica italiana sembra confusa e contraddittoria sulla guerra in Ucraina, Giuseppe C - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.