Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che la Russia non è interessata a una tregua di Natale, puntando invece a un accordo di pace duraturo. La posizione di Mosca si contrappone alle richieste di cessate il fuoco temporaneo, evidenziando la volontà di perseguire una soluzione stabile nel conflitto in Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “No a tregua di Natale”

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato che la Russia vuole un accordo di pace globale, non un espediente temporaneo, quando gli è stato chiesto se Mosca potesse accettare un cessate il fuoco per Natale. Se l’ Ucraina volesse sostituire un accordo con “soluzioni momentanee e insostenibili, è improbabile che saremo pronti a partecipare”, ha detto Peskov. La Russia, ha aggiunto, non ha ancora visto nessun documento, ma solo letto articoli di giornale in cui si parla delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Guerra Russia-Ucraina Putin prega, ma la tregua non ha retto

Video Guerra Russia-Ucraina Putin prega, ma la tregua non ha retto Video Guerra Russia-Ucraina Putin prega, ma la tregua non ha retto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina, la Russia: no alla tregua di Natale. Nessuna telefonata Putin-Trump - Il Cremlino ha respinto proposta avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymir Zelensky ... msn.com