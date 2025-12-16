Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Trump ottimista | Mai così vicini alla pace

La situazione in Ucraina rimane nel vivo stallo territoriale, con Zelensky che insiste sulla necessità di un referendum per determinare il futuro delle aree occupate. Nel frattempo, Trump si mostra ottimista, affermando che si è vicini alla pace. Il piano dei Volenterosi prevede un cessate il fuoco come condizione preliminare, con un voto chiaramente favorevole come requisito fondamentale.

La precondizione del piano dei Volenterosi è il cessate il fuoco. Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì». Xml2.corriere.it

