Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Mosca | non c' è stata nessuna telefonata tra Trump e Putin

L’attuale situazione in Ucraina rimane caratterizzata da uno stallo territoriale, con Zelensky che insiste sulla necessità di un referendum per determinare il futuro delle aree occupate. Intanto, Mosca smentisce una telefonata tra Trump e Putin. Il piano dei Volenterosi prevede un cessate il fuoco, con il voto come condizione fondamentale per eventuali concessioni territoriali.

La precondizione del piano dei Volenterosi è il cessate il fuoco. Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì». Xml2.corriere.it

