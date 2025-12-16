Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Mosca | non c' è stata nessuna telefonata tra Trump e Putin

L’attuale situazione in Ucraina rimane caratterizzata da uno stallo territoriale, con Zelensky che insiste sulla necessità di un referendum per determinare il futuro delle aree occupate. Intanto, Mosca smentisce una telefonata tra Trump e Putin. Il piano dei Volenterosi prevede un cessate il fuoco, con il voto come condizione fondamentale per eventuali concessioni territoriali.

© Xml2.corriere.it - Ucraina, ancora stallo sui territori. Zelensky insiste: serve un referendum | Mosca: non c'è stata nessuna telefonata tra Trump e Putin La precondizione del piano dei Volenterosi è il cessate il fuoco. Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì».

Ucraina, Zelensky: “Non riconosceremo il Donbass come territorio russo”. Mosca: “Presa Kupyansk. Siamo vicini a un accordo” - Mentre Zelensky è fermo sul Donbass, Mosca rivendica il controllo di Kupyansk e parla di un possibile accordo in vista ... ilfattoquotidiano.it

Stallo nei negoziati sull’Ucraina con la Russia che rivendica il Donbass. Nei prossimi giorni confronto tra leader europei e inviato Usa sul congelamento dei beni russi, mentre si continua a combattere Nell’incontro a Berlino anche la Meloni che invoca pruden - facebook.com facebook

#TG2000 - Maggioranza divisa su #Kiev. Stallo sulla #Manovra #10dicembre #Meloni #Crosetto #Tajani #Politica #Governo #Trump #Putin #Ucraina #Zelensky #pace #Pokrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

