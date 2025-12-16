Ucciso a coltellate davanti a un bar nel bresciano arrestato un 32enne

Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è deceduto dopo essere stato accoltellato davanti a un bar a Sarezzo, nel Brescia. L'aggressione è avvenuta nella notte, portando all'arresto di un 32enne sospettato di aver causato il tragico fatto di sangue.

© Agi.it - Ucciso a coltellate davanti a un bar nel bresciano, arrestato un 32enne AGI - Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia (Brescia) dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar. . Agi.it Ucciso con 100 coltellate, Ciro aggrediva la moglie - Vita in diretta - 19/09/2025 Brescia, ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne - La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia, dove è deceduta. tg24.sky.it

Tremendo omicidio davanti ad un bar, 55enne ucciso a coltellate: fermato e arrestato un 32enne - Omicidio nella tarda serata di ieri a Sarezzo in Val Trompia dove un uomo è stato accoltellato e poi è morto in ospedale. ildolomiti.it

