Un minorenne di 16 anni è stato condannato a 11 anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale dei minori di Bologna per l'omicidio di Fallou Sall, avvenuto nel settembre 2024. La vittima, un coetaneo intervenuto in difesa di un amico, è stata uccisa con coltellate durante un episodio di tensione.

© Ilgiornale.it - Uccise un coetaneo che difendeva l’amico, 11 anni al killer minorenne

Undici anni e sei mesi: tanto, secondo il Tribunale dei minori di Bologna, dovrà scontare in carcere il ragazzino all'epoca dei fatti 16enne che nel settembre del 2024 uccise a coltellate Fallou Sall, un coetaneo intervenuto in difesa di un amico, un 17enne bengalese che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Una condanna che ha lasciato interdetto il padre della vittima: «Vergogna», ha detto. Il giovane era accusato anche del tentato omicidio dell'amico della vittima, reato poi derubricato in lesioni gravi, e del porto abusivo di un coltello. Ma nonostante la Procura avesse chiesto 21 anni per omicidio volontario, il giudice dei minori ha usato i guanti di velluto, facendo infuriare i familiari del ragazzino ucciso: «Sappiate che in Italia la pena per omicidio è di 10-11 anni. Ilgiornale.it

Le tragiche sequenze dell'omicidio Di Leo | Bisceglie in Diretta

Uccise un coetaneo che difendeva l’amico, 11 anni al killer minorenne - Il pm aveva chiesto 21 anni Undici anni e sei mesi: tanto, secondo il Tribunale dei minori di Bologna, dovrà scontare in carce ... ilgiornale.it