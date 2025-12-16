Uccide il padre a coltellate e fugge coi risparmi di famiglia condannato il killer

Ziqiang Zhan, 28 anni, è stato condannato a 21 anni di reclusione per l’omicidio del padre Yingjiao Zhan, 48 anni, avvenuto nel loro appartamento di San Felice a Cancello. Il giovane, che aveva anche trafugato i risparmi di famiglia, è stato riconosciuto colpevole con attenuanti generiche. La sentenza segna la conclusione di un tragico episodio che ha sconvolto la comunità.

Ventuno anni di reclusione e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. E' quanto disposto nei confronti di Ziqiang Zhan, 28enne cinese accusato dell'omicidio del padre Yingjiao Zhan, 48 anni, avvenuto nel loro appartamento di via Circumvallazione a San Felice a Cancello, il 21.

