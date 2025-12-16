Tutto quello che c' è da sapere sulla docuserie e sul film concerto tratti dall' Eras Tour di Taylor Swift e in streaming su Disney+

Alla vigilia del suo 36mo compleanno, Taylor Swift si è fatta un gran bel regalo. Una sorta di autobiografia per immagini e per canzoni che rimarrà una parte fondamentale della sua storia professionale. E forse non solo. La piattaforma streaming di Disney+, infatti, sta pubblicando un doppio contenuto dedicato all'Eras Tour: la docuserie basata su Taylor Swift – The Eras Tour, dal titolo The End of an Era (i primi 2 dei 6 episodi sono già online, gli altri arriveranno due ogni settimana fino al 26 dicembre) e Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show, il film concerto integrale girato durante l'ultima data del tour a Vancouver, in Canada.