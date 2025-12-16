Tutti in Campo Grande successo per l’evento sul tennis inclusivo ad Incisa

Il 14 dicembre, il Centro Sportivo Fun Tennis di Figline e Incisa Valdarno ha ospitato “Tutti in Campo”, un evento dedicato al tennis inclusivo. La giornata ha coinvolto partecipanti con disabilità motoria e persone normodotate, promuovendo l’accessibilità e la pratica del tennis su sedia a rotelle. Un successo che ha rafforzato i valori di inclusione e integrazione attraverso lo sport.

© Sport.quotidiano.net - "Tutti in Campo". Grande successo per l'evento sul tennis inclusivo ad Incisa Il 14 dicembre il Centro Sportivo Fun Tennis di Figline e Incisa Valdarno ha ospitato "Tutti in Campo", una giornata dedicata al tennis inclusivo con l'obiettivo di avvicinare persone con disabilità motoria e persone normodotate alla pratica del tennis su sedia a rotelle. L'iniziativa è nata con l'intento di promuovere lo sport come strumento di integrazione sociale, capace di abbattere barriere fisiche e culturali che spesso limitano l'accesso all'attività sportiva. Per l'intera giornata il centro sportivo si è trasformato in uno spazio aperto e accogliente, pensato per favorire l'incontro, la conoscenza reciproca e la condivisione attraverso lo sport.