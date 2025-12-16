© Ilgiornale.it - Tutte le sfumature su Kiev

Sostegno "multidimensionale" all'Ucraina. Un'espressione che è una via mezzo tra un geroglifico e qualche diavoleria escogitata in film di fantascienza come "Incontri ravvicinati del terzo tipo" o Star Trek che sarà contenuta nella mozione della maggioranza di governo per il prossimo consiglio europeo. In realtà si tratta di un espediente lessicale per non usare il termine militare e accontentare la Lega che si appresta ad ingoiare entro il 31 dicembre il decreto necessario per fornire armi a Kiev anche il prossimo anno. "Certo che si farà - scommette Matteo Perego, braccio destro del ministro Crosetto - non si può mica mandare all'aria il lavoro svolto finora. Ilgiornale.it

