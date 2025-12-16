Tutta la potenza della musical soul in scena al San Mercuriale con The New York City Gospel Choir

L'ultimo appuntamento della stagione “Forlì Grande Musica” dell'Emilia Romagna Festival porta sul palco il soul inonda di energia e emozioni con The New York City Gospel Choir, presso il San Mercuriale. Un evento imperdibile per gli amanti della musica dal forte impatto emotivo e spirituale.

Ultimo appuntamento della stagione concertistica "Forlì Grande Musica" firmata da Emilia Romagna Festival. Lunedì 22 dicembre (ore 21) nell'abbazia di San Mercuriale arriva uno degli eventi musicali più attesi delle festività natalizie: il New York City Gospel Choir, formazione simbolo della.

