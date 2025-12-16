Tutolo e Fallucchi si azzuffano sul ' Tubone' | da esci dalla bolla dorata' a strabismo politico grottesco

Lo scontro tra Tutolo e Fallucchi sul 'Tubone' evidenzia le tensioni politiche nella Capitanata, con i sindaci mobilitati su emergenze cruciali come l’acqua e la sicurezza. La disputa si è trasformata in un acceso confronto tra il consigliere regionale Antonio Tutolo e Fallucchi, riflettendo le divisioni e le sfide politiche locali.

La mobilitazione dei sindaci e degli amministratori della Capitanata per l'emergenza idrica, la sicurezza e la riapertura del Tribunale di Lucera, com'era prevedibile, si è trasformata in un aspro scontro politico a distanza tra il promotore e consigliere regionale Antonio Tutolo, che incalza il. Foggiatoday.it Diga del Liscione, la senatrice Fallucchi mostra le carte a Tutolo: "Come vedi l'opera si farà" - I 41 milioni di euro sarebbero stati regolarmente destinati all’avvio del progetto di interconnessione Biferno- foggiatoday.it

