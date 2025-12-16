Turismo TisoAccademia IC | Destagionalizzazione obiettivo possibile

Carmela Tiso dell'Accademia IC evidenzia come la destagionalizzazione rappresenti una strategia essenziale per rendere il turismo italiano più sostenibile e autentico. Puntando a distribuire i flussi turistici lungo tutto l’anno, si punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a promuovere un modello di turismo più equilibrato e duraturo.

© Puntomagazine.it - Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile” Carmela Tiso: la destagionalizzazione come chiave per un turismo più sostenibile, autentico e capace di valorizzare l’Italia tutto l’anno.. “ Negli ultimi anni il turismo sta vivendo una trasformazione significativa è importante. Le crisi globali, i cambiamenti climatici, la ricerca di esperienze più autentiche e sostenibili stanno spingendo infatti molti territori a puntare su un nuovo obiettivo strategico: la destagionalizzazione. Non si tratta soltanto di “allungare la stagione “, ma di ripensare completamente il modello turistico. La destagionalizzazione è l’insieme delle strategie che un territorio mette in atto per attrarre visitatori non solo nei mesi estivi, ma durante tutto l’anno. Puntomagazine.it Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile” - Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile” “Negli ultimi anni il turismo sta vivendo una trasformazione significativa è importante. ventonuovo.eu

Turismo e destagionalizzazione: "Verso progetti di area vasta" - “Turismo, esperienza Lunigiana“ è il titolo della conferenza svoltasi sabato in Sala Tobagi di Aulla a corollario dell’appuntamento congressuale per la nomina del coordinamento di Fratelli d’Italia ... lanazione.it

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile” https://cronachesalerno.it/turismo-tisoaccademia-ic-destagionalizzazione-obiettivo-possibile/ - facebook.com facebook

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile” cronachesalerno.it/turismo-tisoac… cronachesalerno.it/turismo-tisoac… x.com