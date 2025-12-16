Turismo | Nardella ' bene sentenza Consulta ora legge per affitti brevi'

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale toscana sul turismo, aprendo nuove prospettive per gli affitti brevi in Italia. Un risultato che potrebbe favorire lo sviluppo di un quadro normativo più stabile e favorevole al settore, con implicazioni significative per il turismo regionale e nazionale.

© Iltempo.it - Turismo: Nardella, 'bene sentenza Consulta, ora legge per affitti brevi' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte Costituzionale che boccia su tutta la linea il ricorso del governo contro la legge regionale toscana del 2024 che reca il Testo unico del turismo, è un successo straordinario che segna la strada per il futuro degli affitti turistici brevi in Italia nei prossimi anni. Ora Governo e Parlamento non hanno più alibi: si approvi immediatamente una legge nazionale che regoli gli affitti turistici brevi e dia più poteri a regioni e comuni per governare un fenomeno fuori controllo con impatti pesantissimi sul mercato immobiliare e sul caro affitti". Lo dichiara l'europarlamentare Pd-S&D, Dario Nardella.

