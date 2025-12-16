Turismo la seggiovia di Sella Nevea è più veloce del 50 per cento

A partire da oggi, la seggiovia Gilberti di Sella Nevea riapre con un nuovo impianto più veloce del 50%, migliorando l’esperienza dei visitatori. L'intervento fa parte di un investimento complessivo di 6,2 milioni di euro destinati allo sviluppo del comprensorio, contribuendo a potenziare l'attrattività e la funzionalità della località turistica.

Apre oggi la rinnovata seggiovia Gilberti di Sella Nevea, per cui sono stati stanziati cinque dei 6,2 milioni di euro dedicati all'intero comprensorio. Si passa da un massimo di 1200 a 1800 persone all'ora, che risalgono dalla partenza a 1785 metri di quota al rifugio omonimo a 1860.

