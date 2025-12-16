Turismo in crescita a Parma Guerra | La città traino dell’Emilia-Romagna

Parma si conferma come una delle mete più gettonate dell'Emilia-Romagna, registrando un aumento significativo di presenze turistiche. La città si distingue per il suo patrimonio culturale, gastronomico e artistico, attirando sempre più visitatori desiderosi di scoprire le sue bellezze. La crescita del turismo contribuisce allo sviluppo locale, confermando Parma come punto di riferimento nel panorama regionale.

Parma è la città dell'Emilia-Romagna che ha registrato la crescita più significativa in termini di presenze turistiche. Un dato che certifica il buon momento del settore e che viene accolto con soddisfazione dall'amministrazione comunale."Un risultato eccellente", ha scritto il sindaco Michele. Parma, il turismo cresce: nel 2024 416mila arrivi (+14,2%) e 804mila pernottamenti (+10,15%) - L'Istat: i turisti italiani sono oltre 230mila, con una crescita del 12,1%, mentre i turisti stranieri superano quota 185mila, registrando un aumento ancora più marcato pari al 17%

Turismo a Parma e provincia, nasce la fondazione Parma Welcome - La presidente è Flora Raffa, designata dal sindaco di Parma Michele Guerra: "L’obiettivo è soprattutto di costruire un calendario equilibrato di tutti gli eventi e delle attività culturali, artistiche ... parmatoday.it

Un appuntamento che punta a numeri da record, turismo in crescita e una visibilità che va ben oltre i confini regionali - facebook.com facebook

