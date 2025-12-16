Ttv Taiwan reportage da Siena

Durante il suo tour italiano, la Ttv Taiwan farà tappa anche a Siena, oltre a Milano e Roma. Gli operatori del noto canale realizzeranno un reportage dedicato allo stile di vita e alla qualità delle città italiane, collaborando con i propri referenti taiwanesi per offrire uno sguardo approfondito sulle caratteristiche uniche di queste mete.

In occasione del suo tour italiano, la Ttv Taiwan, farà tappa, oltre che a Milano e a Roma, a Siena: gli operatori del noto canale, sbarcheranno sullo Stivale per un reportage sullo stile e la qualità di vita in queste tre città, grazie alla collaborazione con i propri referenti taiwanesi. Raccoglieranno interviste alle persone taiwanesi, appunto, che lavorano e vivono stabilmente sulla Penisola, raccoglieranno informazioni e visiteranno i più importanti siti artistici e culturali, approfondendo diversi temi inerenti la quotidianità, da un punto di vista sociale, di studio o professionale. Ttv Taiwan arriverà a Siena domani. Lanazione.it

