TS – per quanto lo perde l’Inter e come cambia Frattesi

Denzel Dumfries deve sottoporsi a intervento chirurgico per un problema tendineo al piede sinistro, che lo tiene fuori dal campo da oltre un mese. La decisione, presa a Torino secondo Tuttosport, rappresenta un cambiamento significativo per l'Inter, mentre si analizza l'impatto di questa perdita e le ripercussioni sulla squadra e su Frattesi nel 2025.

2025-12-16 11:27:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Denzel Dumfries, a meno di clamorosi colpi di scena, ricorrerà all’intervento chirurgico per risolvere il problema tendineo al piede sinistro che lo tormenta da più di un mese, ovvero dal contrasto con Zaccagni nel corso della gara con la Lazio (9 novembre). Inizialmente sembrava un guaio da poco, tanto che l’olandese aveva continuato a giocare quella partita e aveva poi risposto alla chiamata dalla Nazionale, ma, con il passare dei giorni, il dolore è deflagrato fino a diventare insopportabile ogni qual volta Dumfries ha provato ad allenarsi. Justcalcio.com

