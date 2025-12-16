Trump | Vicini come non mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina
Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di essere più vicino che mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, affermando che gli Stati Uniti sono in una fase cruciale dopo recenti trattative con leader europei e il presidente Zelensky. Le sue parole suggeriscono un possibile sviluppo positivo nel conflitto, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi diplomatici.
“Siamo più vicini che mai” alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Studio Ovale alla Casa Bianca, dopo il nuovo round di trattative e dopo aver parlato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e con una serie di leader europei. “Stiamo ricevendo un enorme sostegno dai leader europei. Vogliono che finisca”, ha detto Trump sottolineando che gli Usa hanno avuto numerose conversazioni con il presidente russo Vladimir Putin. “Dobbiamo mettere tutti sulla stessa pagina”, ha aggiunto il presidente americano ribadendo di voler mettere fine alle morti causate dalla guerra. Ilfattoquotidiano.it
