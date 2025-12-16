Trump | Vicini come non mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina – Il video

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra avvicinarsi a una conclusione, secondo le recenti dichiarazioni di Donald Trump. Dopo un incontro con il presidente ucraino Zelensky e altri leader europei, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che si è raggiunta una fase cruciale verso la fine della guerra.

(Agenzia Vista) Usa, 16 dicembre 2025 "Siamo più vicini che mai alla fine della guerra in Ucraina. Abbiamo appena avuto un icnotnro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con una serie di leader europei. Stiamo ricevendo un enorme sostegno dai leader europei. Vogliono che finiscala guerra. Una guerra di Biden, che se fossi stato Presidente non sarebbe mai scoppiata. Dobbiamo mettere fine alle morti causate dalla guerra". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Studio Ovale alla Casa Bianca, X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

