Trump-Putin quando l’ultimo colloquio? Cremlino ‘smentisce’ presidente Usa

L'ultimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin resta un mistero, con dichiarazioni contrastanti tra Stati Uniti e Russia. Mentre il Cremlino smentisce eventuali recenti contatti, le fonti Usa suggeriscono il contrario, alimentando dubbi e speculazioni sulla natura e la tempistica delle loro comunicazioni recenti.

(Adnkronos) – Quand'è che Donald Trump e Vladimir Putin si sono sentiti l'ultima volta? Nelle dichiarazioni che arrivano da Usa e Russia sembra esserci qualcosa che non torna. Chi dice la verità? Ieri il presidente americano ha tirato le somme parlando con i leader europei volati a Berlino per il round di negoziati. Due giorni . Periodicodaily.com È finito il colloquio Trump-Putin: Stop agli armi a Kiev e stop nei raid energetici Video È finito il colloquio Trump-Putin: Stop agli armi a Kiev e stop nei raid energetici Video È finito il colloquio Trump-Putin: Stop agli armi a Kiev e stop nei raid energetici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ucraina, Trump: «Mai così vicini alla pace». La chiamata a Putin e i leader europei che chiedono una forza multinazionale per Kiev – La diretta - Ma Zelensky ha ancora qualche dubbio: «Sui territori posizioni ancora diverse» ... open.online

