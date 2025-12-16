Trump proclama la pace ma il sud-est asiatico resta in fiamme

Nonostante le dichiarazioni di pace di Trump, il sud-est asiatico rimane teatro di tensioni e conflitti. In questo contesto, il personaggio di Ravana nel Ramakien rappresenta un sovrano ingannevole, dominato da ego e passioni, simbolo di un potere fragile e illusorio in un’area ancora segnata da instabilità.

© Ilfoglio.it - Trump proclama la pace, ma il sud-est asiatico resta in fiamme Ravana è un personaggio del Ramakien, versione thailandese del poema epico indiano Ramayana. Incarna la figura del re sciocco, sovrano facilmente ingannabile, governato dall’ego, dalla lussuria e dalla rabbia. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, Ravana sarà apparso a qualche vecchio cultore della mitologia Indo-buddhista. In quelle ore, infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dichiarava unanimemente che la pace tra Cambogia e Thailandia era stata ripristinata dopo i suoi colloqui telefonici col primo ministro thai e quello cambogiano. Dichiarazione degna di Ravana perché, poco prima dell’alba del 13 dicembre, il ministero della Difesa cambogiana accusava la Thailandia di aver impiegato due caccia F-16 per bombardare un hotel e un ponte. Ilfoglio.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Piano di pace in Ucraina, Trump molto vicini ad un accordo - 1mattina News 26112025 Video Piano di pace in Ucraina, Trump molto vicini ad un accordo - 1mattina News 26112025 Video Piano di pace in Ucraina, Trump molto vicini ad un accordo - 1mattina News 26112025 Trump proclama la pace, ma il sud-est asiatico resta in fiamme - L'Asia impara a fare a meno degli Stati Uniti, mentre generali e crony locali sfruttano la crisi per consolidare i ... ilfoglio.it

Due accordi di pace di Trump si stanno già sfaldando - Quello tra Thailandia e Cambogia e quello tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, dove si continua a combattere

