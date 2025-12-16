Trump l’annuncio dalla Casa Bianca scuote il mondo
L'annuncio di Donald Trump dalla Casa Bianca ha suscitato sussulti a livello internazionale, indicando un evento di grande portata negli Stati Uniti. La notizia ha catturato l'attenzione globale, lasciando molti in attesa di scoprire i dettagli di ciò che sta per succedere in un momento di incertezza politica e sociale.
Qualcosa di grosso sta per accadere negli Stati Uniti – e questa volta nessuno sembra davvero preparato. Tutto è partito da un messaggio secco, quasi enigmatico, che ha lasciato milioni di persone col fiato sospeso: un invito a restare svegli, a non perdere nemmeno un secondo di ciò che sta per succedere direttamente dalla Casa Bianca. L’atmosfera è incandescente: domande, supposizioni, voci che si rincorrono senza sosta. Trump, sempre più protagonista assoluto della scena mondiale, ha scelto un orario insolito e una cornice simbolica per parlare al Paese. Un gesto che non può essere ignorato e che subito ha mandato in tilt social e televisioni di tutto il mondo. Caffeinamagazine.it
Trump demolisce la Casa Bianca Al posto dell'Ala Est una sala da ballo di 300 milioni. CHI PAGA
Trump annuncia: 'Domani sera parlo alla nazione' - "Cari americani: domani sera terrò un discorso alla nazione, alle 21 dalla Casa Bianca. ansa.it
Trump fa demolire parte della Casa Bianca per la sua sala da ballo da 8.000 metri quadrati per più di 600 invitati - Neanche la Casa Bianca sfugge al ciclone Donald Trump, che la vuole sempre più come Mar- quotidiano.net
La Bbc: "Ci difenderemo nella causa intentata da Trump". L'annuncio di un portavoce dell'emittente britannica #ANSA - facebook.com facebook
Nonostante l'annuncio di #Trump sulla nuova tregua tra Thailandia e Cambogia, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul scrive su FB che Bangkok non interromperà le operazioni militari finché la propria terra continuerà a sentire danni o minacce a x.com
