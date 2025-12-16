Trump la battaglia contro i media continua | il presidente chiede 10 miliardi al BBC Ecco perché

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha avviato una causa per diffamazione contro la BBC, chiedendo 10 miliardi di dollari. La controversia si inserisce nella sua lunga battaglia contro i media, evidenziando le tensioni tra l'ex presidente e l'emittente britannica. Ecco i motivi dietro questa significativa azione legale e le implicazioni per il rapporto tra Trump e i media internazionali.

trump la battaglia contro i media continua il presidente chiede 10 miliardi al bbc ecco perch233

© Metropolitanmagazine.it - Trump, la battaglia contro i media continua: il presidente chiede 10 miliardi al BBC. Ecco perché

Donald Trump, l’attuale presidente degli Stati Uniti, ha presentato una causa per diffamazione ai danni della BBC, la nota emittente britannica. La causa, disposta nel distretto sud della Florida, prevede un capo d’accusa per diffamazione e uno per violazione della legge della Floria. Sono stati richiesti 5 miliardi di dollari di risarcimento per ogni capo d’accusa, per un totale di 10 miliardi. La battaglia di Trump contro i media. Il ricorso, che si estende per 33 pagine, accusa la BBC di aver trasmesso una rappresentazione “falsa, diffamatoria, ingannevole, denigrante, infiammatoria e maliziosa” del presidente in un documentario andato in onda nel Regno Unito poco prima delle elezioni del 2024. Metropolitanmagazine.it

NICOLA PORRO Trump contro i media, una battaglia senza quartiere

Video NICOLA PORRO Trump contro i media, una battaglia senza quartiere
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

trump battaglia contro mediaTrump, la battaglia contro i media continua: il presidente chiede 10 miliardi al BBC. Ecco perché - L'articolo Trump, la battaglia contro i media continua: il presidente chiede 10 miliardi al BBC. msn.com

trump battaglia contro mediaTrump fa causa alla Bbc: chiesti 10 miliardi di dollari per un documentario - L’emittente britannica ammette un montaggio errato del discorso del 6 gennaio 2021, ma parla di errore involontario. altarimini.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.