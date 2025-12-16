Trump fa causa alla BBC per 5mld di $

L'ex presidente Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC richiedendo 5 miliardi di dollari, accusando l'emittente di diffamazione. La controversia riguarda un montaggio considerato fuorviante del suo discorso del 6 gennaio 2021, sollevando questioni sulla libertà di stampa e la responsabilità dei media.

2.05 Trump ha citato in giudizio la BBC per 5 miliardi di dollari, accusando l'emittente del reato di diffamazione per un montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio 2021. Il documentario era montato ad arte con frasi come "fight like hell" e "marciate verso il Campidoglio", omettendo gli appelli alla pace di Trump,suggerendo così un incitamento alla violenza contro il Congresso. La BBC ha ammesso un "errore di giudizio", ritirato il programma e chiesto scusa, ma nega responsabilità sul piano legalerisarcitorio. Servizitelevideo.rai.it

DONALD TRUMP FA CAUSA ALLA BBC

Usa, Trump fa causa alla Bbc: chiede 5 miliardi - Donald Trump fa causa a Bbc e chiede almeno 5 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2021, usato in un documentario del 2024. msn.com

Usa: Trump, depositeremo causa contro Bbc entro domattina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i suoi avvocati depositeranno la causa contro la Bbc "questo pomeriggio ... agenzianova.com

