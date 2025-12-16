Trump fa causa alla BBC per 105mld di $

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC per 10 miliardi di dollari, accusandola di diffamazione e di aver manipolato un suo discorso del 6 gennaio 2021 durante il montaggio. La controversia si aggiunge alle tensioni tra l'ex mandatario e i media britannici, sollevando nuovi interrogativi sulla libertà di stampa e sulla rappresentazione delle sue dichiarazioni.

2.05 Trump ha citato in giudizio la BBC per 10 miliardi di dollari, accusando l' mittente del reato di diffamazione per una manomissione in fase di montaggio del suo discorso del 6 gennaio 2021. Il documentario era montato ad arte con frasi come "fight like hell" e "marciate verso il Campidoglio", omettendo gli appelli alla pace di Trump,suggerendo così un incitamento alla violenza contro il Congresso. La BBC ha ammesso un "errore di giudizio", ritirato il programma e chiesto scusa, ma nega responsabilità sul piano legalerisarcitorio. Servizitelevideo.rai.it

