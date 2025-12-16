Trump fa causa alla Bbc per 10 miliardi di dollari il legale | Ha diffamato il presidente

Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC per 10 miliardi di dollari, sostenendo che l'emittente britannica abbia diffamato il presidente attraverso un documentario del 2024, montando in modo fuorviante alcune clip del suo discorso del 2001. L'azione legale si concentra sulle presunte manipolazioni delle immagini e sulla volontà di danneggiare la sua reputazione.

Roma, 16 dicembre 2025 - Donald Trump ha fatto causa alla Bbc per 10 miliardi di dollari, accusando l'emittente britannica di aver montato in maniera fuorviante, in un documentario del 2024, diverse clip del suo discorso del 6 gennaio del 2001. Il tycoon non è la prima volta che si scaglia contro i media, che ha definito più volte nemici del popolo, intentando con cause al New York Times, alla Cbs e al Wall Street Journal, di proprietà del suo amico Rupert Murdoch, ha cui chiese un miliardo. Secondo il presidente la Bbc avrebbe diffamato e violato il Deceptive and Unfair Trade Pratices Act della Florida (E' legge della Florida che vieta pratiche commerciali ingannevoli e sleali, ndr), così il numero uno della Casa Bianca chiederà 5 miliardi per ognuno dei due capi di accusa. Quotidiano.net

Usa, Donald Trump fa causa alla BBC: richiesta di 10 miliardi di dollari - La vicenda ha avuto ripercussioni significative anche all’interno della BBC, portando alle dimissioni del direttore generale Tim Davie e della responsabile del programma Deborah Turness. notizie.it