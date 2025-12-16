Trump fa causa alla BBC | chiesto un risarcimento di 10 miliardi di dollari per diffamazione

L'ex presidente Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari per diffamazione. La disputa si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Trump e i media, caratterizzato da accuse e scontri pubblici. La vicenda solleva importanti questioni sulla libertà di stampa e il ruolo dei media nel panorama politico internazionale.

Il clima di ostilità presente nel rapporto tra il Tycoon e i media risulta ormai una prassi ben nota. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definendoli più volte "nemici del popolo" e avviando una serie di cause contro il New York Times, CBS e il Wall Street Journal.

