trump fa causa alla bbc chiesti 10 miliardi di dollari

È di 10 miliardi di dollari il risarcimento chiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella causa intentata contro la Bbc. Nella causa si sostiene che l’emittente britannica avrebbe trasmesso, poco prima delle elezioni presidenziali americane del 2024, “una rappresentazione falsa, diffamatoria, ingannevole, denigratoria, provocatoria e malevola del presidente Trump”, in “un tentativo sfacciato di interferire e influenzare” le elezioni. La Bbc è stata accusata di “aver unito due parti completamente separate del discorso del presidente Trump del 6 gennaio 2021? al fine di “travisare intenzionalmente il significato di ciò che il presidente Trump ha detto”. Lapresse.it

