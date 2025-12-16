Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC, richiedendo 10 miliardi di dollari di danni. La disputa si inserisce nel suo costante confronto con i media anglo-sassoni, già noto per le tensioni passate. L'azione legale rappresenta un nuovo capitolo delle controversie tra l'ex presidente e la stampa, evidenziando le divergenze di opinioni e i conflitti di interessi.

© Panorama.it - Trump fa causa alla Bbc: chiesti 10 miliardi di danni

Che il Presidente americano Donald Trump e la stampa liberal anglo-sassone non si piacessero era cosa alquanto nota. La denuncia presentata dal tycoon contro la Bbc non fa che confermare per l’ennesima volta questa certezza. Il motivo è la pubblicazione di una clip falsa, risalente al gennaio 2021, pubblicato in un documentario dall’emittente britannica una settimana prima delle elezioni presidenziali del 2024, in cui Trump sembra incitare i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio. La denuncia. Nella notte tra lunedì e martedì gli avvocati del Presidente americano hanno intentato una causa per diffamazione presso il tribunale federale di Miami. Panorama.it

Trump Sues BBC for 10 Billion The Shocking Documentary Controversy

Video Trump Sues BBC for 10 Billion The Shocking Documentary Controversy Video Trump Sues BBC for 10 Billion The Shocking Documentary Controversy

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari - La vicenda risale all’anno scorso e riguarda un servizio mandato in onda dal programma di punta della BBC, "Panorama", poco prima delle presidenziali statunitensi del novembre 2024 Donald Trump ha fat ... tpi.it