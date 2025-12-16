Trump è un uomo malato e irresponsabile il suo post sulla morte di Reiner? Odioso e vile | l’attacco di Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel ha commentato duramente il recente post di Donald Trump sulla morte di Rob Reiner e sua moglie, definendolo “odioso e vile”. Nel suo monologo di apertura, il conduttore ha criticato aspramente il presidente Usa, descrivendo Trump come un uomo malato e irresponsabile per le sue parole.

“Trump è un uomo malato e irresponsabile”. Jimmy Kimmel non ci va per il sottile. Il celebre anchorman nel monologo di apertura del suo show ha commentato il post che il presidente degli Stat Uniti ha pubblicato dopo l’omicidio del regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer. “Quando pensi che non possa cadere più in basso trova il modo di farlo”, ha rimarcato Kimmel. “La sua descrizione di ciò che è accaduto, ovviamente, non corrisponde affatto a ciò che è accaduto”. Kimmel ha poi ricordato che “è odioso e vile” da parte di Trump attribuire la morte di Reiner “al fatto che sia un liberal, insultando qualcuno che è appena stato assassinato, che lascia dei figli, senza avere la minima idea di cosa sia realmente successo”. Ilfattoquotidiano.it

