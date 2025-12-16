Trump chiede 10 miliardi di dollari alla Bbc per il discorso modificato | Si poteva vedere in Usa con la Vpn

Trump ha richiesto 10 miliardi di dollari alla Bbc in una causa in Florida, sostenendo che il discorso modificato era accessibile negli USA tramite VPN, nonostante la Bbc affermi di non detenere i diritti di distribuzione. La disputa si concentra sull'accesso al programma e sulla possibilità di visione da parte degli utenti americani.

La Bbc sostiene che non deteneva i diritti e non distribuiva il programma col documentario in Usa ma, nella causa intentata in Florida, Trump ha citato il significativo aumento dell'utilizzo della VPN per dimostrare che i cittadini Usa avevano accesso al programma.

Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari - La vicenda risale all’anno scorso e riguarda un servizio mandato in onda dal programma di punta della BBC, "Panorama", poco prima delle presidenziali statunitensi del novembre 2024 Donald Trump ha fat ... tpi.it

#Trump fa causa alla #Bbc e chiede almeno 5 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001 usato in un documentario del 2024. L'azione legale è stata presentata in un tribunale federale di Miami. Lo riporta l'agenzia B - facebook.com facebook

Presunta diffamazione, Trump chiede 10 miliardi di dollari alla Bbc x.com

