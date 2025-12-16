Trump attacca Rob Reiner dopo la sua morte | la reazione che ha scioccato anche i repubblicani
L'articolo analizza la controversa reazione di Donald Trump all'annuncio della morte di Rob Reiner, un momento che ha suscitato sorpresa anche tra i membri del Partito Repubblicano. Un episodio che mette in luce le tensioni e le dinamiche imprevedibili nel panorama politico americano, evidenziando come, in alcune occasioni, le reazioni ufficiali possano sorprendere anche i più vicini all'establishment.
Esistono momenti nella storia politica americana in cui le convenzioni vengono infrante, i protocolli calpestati, e persino i più fedeli sostenitori si trovano a scuotere la testa increduli. Quello che è accaduto lunedì 15 dicembre 2025 è uno di questi momenti. Mentre l’America piangeva la morte violenta di Rob Reiner, il leggendario regista di Stand by Me e Harry ti presento Sally, e di sua moglie, trovati senza vita nella loro casa di Los Angeles, il presidente Donald Trump sceglieva di trasformare una tragedia in un attacco politico. Non si è trattato di un commento di circostanza o di una frase infelice sfuggita durante un’intervista. Screenworld.it
