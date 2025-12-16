Truffe anziani Gratteri | Bisogna prevenire

Le truffe ai danni degli anziani rappresentano un grave problema in Italia, coinvolgendo almeno dieci regioni e centinaia di vittime. I criminali utilizzano metodi ingannevoli per sottrarre ingenti somme di denaro, spesso nascondendo preziosi all’interno delle abitazioni. La prevenzione e l’attenzione sono fondamentali per tutelare questa fascia vulnerabile della popolazione.

© Lapresse.it - Truffe anziani, Gratteri: "Bisogna prevenire" "Questi criminali si sono mossi in almeno 10 regioni italiane truffando centinaia di anziani. Abbiamo trovato centinaia di migliaia di euro all'interno di uno scaldabagno, insieme a oro, gioielli, monili. Io vorrei che se parlasse di più su questo tipo di reato per prevenire nuove raggiri. Tutti devono sapere che i Carabinieri e le altre forze dell'ordine non chiamano mai a casa. Se c'è necessità si presentano di persona". Sono le parole di Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli che questa mattina ha convocato una conferenza stampa in merito alla maxi operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura di Napoli, contro le truffe sugli anziani.

Truffe agli anziani: da Genova a Napoli, operazione dei carabinieri porta a 21 arresti. Un bottino da 120mila euro nascosto in scaldabagno (VIDEO) - Sul campo i militari del comando provinciale di Genova, coordinati dalla Procura napoletana guidata da Nicola Gratteri ... telenord.it

Maxi operazione contro le truffe agli anziani scattata alle prime luci di oggi, martedì 16 dicembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno avviato un blitz per smantellare un’associazione cri - facebook.com facebook

#TG2000 - #Truffe ad #anziani per 2 milioni e mezzo. Sgominato banda a #Milano #15dicembre #criminalità #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ x.com

