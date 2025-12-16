Truffe agli anziani smantellata banda criminale con base a Napoli | 21 arresti
Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di 21 persone a Napoli, smantellando una banda criminale specializzata in truffe ai danni di anziani. L’intervento, scattato all’alba di oggi, rappresenta un importante passo nella lotta contro le attività illecite di questa organizzazione, che aveva messo a segno numerosi colpi nel territorio.
Una vasta operazione antimafia è scattata alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 16 dicembre, contro un'organizzazione criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un maxi blitz su scala nazionale.
