Truffe agli anziani si guadagnavano 3.200 euro al mese Il capo | Tutti vorrebbero rischiare con me

Un'intercettazione svela le strategie di una banda di truffatori agli anziani, capeggiata da un presunto leader che si vantava dei guadagni e dell'opportunità di reclutare giovani. I membri riuscivano a guadagnare fino a 3.200 euro al mese, con alcune attività che fruttavano fino a 800 euro a settimana.

Intercettato, il presunto capo della banda di truffatori agli anziani parla della necessità di reclutare nuovi giovani: avrebbero preso fino a 800 euro alla settimana. Fanpage.it

