Truffe agli anziani si guadagnavano 3.200 euro al mese Il capo | Tutti vorrebbero rischiare con me
Un'intercettazione svela le strategie di una banda di truffatori agli anziani, capeggiata da un presunto leader che si vantava dei guadagni e dell'opportunità di reclutare giovani. I membri riuscivano a guadagnare fino a 3.200 euro al mese, con alcune attività che fruttavano fino a 800 euro a settimana.
Intercettato, il presunto capo della banda di truffatori agli anziani parla della necessità di reclutare nuovi giovani: avrebbero preso fino a 800 euro alla settimana. Fanpage.it
Dentro le truffe agli anziani chi c'è dietro e come agiscono - FarWest 23052025
Napoli, sgominata maxi banda di truffe agli anziani: 21 arresti, operavano anche in Sicilia - Maxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani. msn.com
Truffe agli anziani: vasta operazione nazionale, 21 arresti - Una maxi operazione scattata all'alba di questa mattina ha portato all'esecuzione di ventuno misure cautelari, emesse dal Gip di Napoli su richiesta della Procura locale: i Carabinieri di Genova, in c ... cn24tv.it
Maxi operazione contro le truffe agli anziani scattata alle prime luci di oggi, martedì 16 dicembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno avviato un blitz per smantellare un’associazione cri - facebook.com facebook
Truffe agli anziani, sgominata organizzazione criminale a Napoli. In corso la notifica di 21 misure cautelari da parte dei carabinieri #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.