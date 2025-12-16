Truffe agli anziani nuova maxi operazione con 21 arresti
Un'importante operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in un'organizzazione criminale di Napoli, specializzata in truffe agli anziani. L'azione mira a smantellare un network criminale responsabile di numerosi inganni ai danni di persone vulnerabili, rafforzando la lotta contro queste attività illecite.
Nuova operazione dei carabinieri, volta a smantellare un'organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani.I militari del comando provinciale di Genova si sono mossi dalle prime ore di martedì 16 dicembre 2025, su. Genovatoday.it
