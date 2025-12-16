Truffe agli anziani al comando della banda una 96enne
Una banda di truffatori operava da una villetta di Muggiano, alla periferia ovest di Milano, con al comando una donna di 96 anni. L'organizzazione, specializzata in frodi a danni di anziani, aveva stabilito il suo quartier generale in questa abitazione, orchestrando le proprie azioni criminali con sorprendente capacità.
In questa villetta di Muggiano, alla periferia ovest di Milano, la banda aveva il suo quartier generale. Al comando una donna di 96 anni di origine sinti, ora ai domiciliari, che non solo organizzava gli affari illeciti, ma spesso piazzava sul mercato illegale anche i gioielli che gli anziani truffati consegnavano ai suoi complici. Molti dei quali - suoi familiari che - nelle intercettazioni - l'avevano soprannominata la nonna. Prima di entrare in azione le vittime venivano pedinate, poi avvicinate dagli uomini della banda che si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine e che con una scusa, entravano nelle loro case, le derubavano o si facevano consegnare denaro e gioielli, poi rivenduti. Tgcom24.mediaset.it
VIDEO. I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE IN CAMPO CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI
Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o carabinieri, scoperta la banda che operava in tutta Italia - Maxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani. msn.com
Truffe agli anziani, 21 misure cautelari in tutta Italia - Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro le truffe sugli anziani: coordinati dalla Procura di Napoli, dalle prime ore di martedì 16 dicembre i militari dell'Arma hanno ... rainews.it
Maxi operazione contro le truffe agli anziani scattata alle prime luci di oggi, martedì 16 dicembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno avviato un blitz per smantellare un’associazione cri - facebook.com facebook
Truffe agli anziani, 93enne a capo del clan insieme alla figlia di 53 anni: chi sono #caterina issi e Monica Lafreur. La rete da p... x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.