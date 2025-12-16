truffe agli anziani al comando della banda una 96enne

Una banda di truffatori operava da una villetta di Muggiano, alla periferia ovest di Milano, con al comando una donna di 96 anni. L'organizzazione, specializzata in frodi a danni di anziani, aveva stabilito il suo quartier generale in questa abitazione, orchestrando le proprie azioni criminali con sorprendente capacità.

In questa villetta di Muggiano, alla periferia ovest di Milano, la banda aveva il suo quartier generale. Al comando una donna di 96 anni di origine sinti, ora ai domiciliari, che non solo organizzava gli affari illeciti, ma spesso piazzava sul mercato illegale anche i gioielli che gli anziani truffati consegnavano ai suoi complici. Molti dei quali - suoi familiari che - nelle intercettazioni - l'avevano soprannominata la nonna. Prima di entrare in azione le vittime venivano pedinate, poi avvicinate dagli uomini della banda che si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine e che con una scusa, entravano nelle loro case, le derubavano o si facevano consegnare denaro e gioielli, poi rivenduti. Tgcom24.mediaset.it

