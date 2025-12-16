Truffe ad anziani blitz carabinieri in tutta Italia | 21 arresti

I carabinieri italiani hanno avviato un'ampia operazione su tutto il territorio nazionale per contrastare le truffe ai danni degli anziani. Con 21 arresti, l'azione mira a smantellare un'organizzazione criminale con sede a Napoli, responsabile di numerosi episodi di truffa ai danni di persone anziane.

(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Genova, su delega della procura di Napoli, dalle prime ore di questa mattina, stanno conducendo una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani. In . Ildifforme.it

