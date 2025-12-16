Truffe a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci attraverso false mail Consob | l’allarme sulle nuove tecniche

Le recenti truffe online sfruttano identità fasulle di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci, attraverso false email che apparentemente provenienti dalla Consob. Queste tecniche ingannevoli mirano a frodare cittadini e investitori, generando allarme e sottolineando l'importanza di riconoscere segnali di phishing e comunicazioni fraudolente.

© Ilfattoquotidiano.it - Truffe a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci attraverso false mail Consob: l’allarme sulle nuove tecniche Truffavano persone utilizzando false mail con indirizzi Consob fittizi. Per farlo si fingevano personalità conosciute come la premier Giorgia Meloni o il giornalista Sigfrido Ranucci. Le frodi riguardavano nello specifico trasferimenti inesistenti da conti esteri o ipotetici obblighi derivanti dalla Brexit. A dare l’allarme la stessa Consob, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano, che ha pubblicato un’avvertenza per avvisare i risparmiatori. Nell’avviso si legge che lo scopo delle truffe era quello di indurre i risparmiatori a versare somme di denaro per ottenere i cosiddetti servizi di “ recupero crediti ” o per sbloccare fondi o cripto-valute inesistenti. Ilfattoquotidiano.it Giorgia Meloni promuove una truffa? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Truffe a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci, email "svuota conto" e falso trading: oscurati dieci siti. L'allarme della Consob - L'Autorità guidata da Paolo Savona ha pubblicato un'avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulle iniziative fraudolente ... leggo.it

Truffe Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci email fraudolente falso trading dieci siti oscurati allarme Consob - Truffe e email di phishing a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido RanucciLe recenti campagne di truffa online sfruttano in modo fraudolento l'immagine di ... assodigitale.it

