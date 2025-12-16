Trovato in possesso di uno skimmer per clonare le carte di pagamento | denunciato

Durante un controllo, un uomo è stato trovato in possesso di uno skimmer utilizzato per clonare carte di pagamento. L’intervento ha portato alla sua denuncia, evidenziando le pratiche illecite legate alla frode finanziaria. L’episodio sottolinea l’importanza di vigilare contro queste minacce e di adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati.

© Veneziatoday.it - Trovato in possesso di uno skimmer per clonare le carte di pagamento: denunciato Quando lo hanno fermato, è stato trovato in possesso di apparecchiature per la clonazione di carte di pagamento. Per un giovane di 24 anni, di nazionalità straniera, per il momento è scattata la denuncia a piede libero.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'episodio risale.